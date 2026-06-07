Homem é preso após furto de peixes em propriedade rural de Lidianópolis
Suspeito foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Central de Flagrantes de Ivaiporã junto com os peixes recuperados
Um homem foi preso na tarde de sábado (6) após invadir uma propriedade rural em Lidianópolis, ameaçar o proprietário e furtar peixes do local. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) por volta das 16h10.
Segundo a PM, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de furto em uma área rural do município. Ao chegar à propriedade, a vítima relatou que um homem havia entrado no local sem autorização, feito ameaças e estava retirando peixes do tanque.
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Após as informações repassadas pelo proprietário, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Ivaiporã.
Os peixes furtados também foram recuperados e entregues à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.
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