Homem é preso após furto de peixes em propriedade rural de Lidianópolis

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Um homem foi preso na tarde de sábado (6) após invadir uma propriedade rural em Lidianópolis, ameaçar o proprietário e furtar peixes do local. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) por volta das 16h10.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de furto em uma área rural do município. Ao chegar à propriedade, a vítima relatou que um homem havia entrado no local sem autorização, feito ameaças e estava retirando peixes do tanque.

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Após as informações repassadas pelo proprietário, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Ivaiporã.

Os peixes furtados também foram recuperados e entregues à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

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