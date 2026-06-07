Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
POLÍCIA MILITAR

Homem é preso após furto de peixes em propriedade rural de Lidianópolis

Suspeito foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Central de Flagrantes de Ivaiporã junto com os peixes recuperados

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 07:21:46 Editado em 07.06.2026, 07:21:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é preso após furto de peixes em propriedade rural de Lidianópolis
Autor Peixes furtados foram recuperados e encaminhados junto com o suspeito à Central de Flagrantes - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na tarde de sábado (6) após invadir uma propriedade rural em Lidianópolis, ameaçar o proprietário e furtar peixes do local. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) por volta das 16h10.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de furto em uma área rural do município. Ao chegar à propriedade, a vítima relatou que um homem havia entrado no local sem autorização, feito ameaças e estava retirando peixes do tanque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ciclista é atropelado por carro e motorista foge sem prestar socorro em Jardim Alegre

Após as informações repassadas pelo proprietário, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Ivaiporã.

Os peixes furtados também foram recuperados e entregues à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ameaça furto rural Lidianópolis POLICIA MILITAR prisão em flagrante recuperação de bens
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV