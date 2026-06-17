Homem é preso após furtar objetos e causar transtornos em igreja de Ivaiporã

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (16) após furtar objetos e causar transtornos em uma igreja em Ivaiporã. A ocorrência foi registrada na Paróquia Espirtito Santo, após denúncia de que o suspeito havia entrado no local e praticado diversos atos de vandalismo.

De acordo com uma funcionária da instituição religiosa, o homem aproveitou o horário de almoço dos colaboradores, quando a igreja permaneceu aberta, para entrar no prédio. No local, ele consumiu vinho utilizado em celebrações religiosas, acessou o banheiro feminino e revirou gavetas.

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Ainda conforme o relato, foram levados objetos como chaves, dinheiro e um rosário. A funcionária informou que o suspeito já era conhecido dos frequentadores por comparecer com frequência ao local e causar transtornos.

Após receber as informações, a equipe policial realizou buscas nas proximidades e localizou o homem em um estabelecimento comercial próximo à igreja. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele os objetos furtados.

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O suspeito foi encaminhado para atendimento médico devido a lesões aparentes que, segundo ele, teriam sido provocadas por um ataque de cão em data anterior. Em seguida, foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis. A polícia também constatou que ele utilizava tornozeleira eletrônica, que estava descarregada no momento da abordagem.

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