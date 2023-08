Homem é preso após furtar móveis de casa em Jandaia do Sul

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (24), após furtar móveis de uma casa em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O suspeito mora na casa dos fundos da residência onde crime aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a pessoa que acionou os agentes relatou que acredita que o suspeito do furto seja o morador da casa dos fundos, porque o muro que separa a casa estava quebrado, havendo uma passagem entre as residências.

Por conta disso os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram os móveis furtados no local, mas o homem não estava na residência. No entando, segundo os PMs, foi possível constatar que o suspeito não estava com sua tornozeleira eletrônica, porque o equipamento estava carregando em uma tomada.

Porém, momentos depois, os policias receberam informações e encontraram o homem trabalhando em uma construção. Ele então recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Jandaia do Sul.

