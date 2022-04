Homem é preso após furtar corrente de prata em relojoaria

Da Redação

Divulgação

Na sexta-feira (29), policiais da equipe RPA de Ivaiporã após diligências lograram êxito em deter um suspeito de ter furtado uma corrente de uma relojoaria. Foi apreendida e recuperada uma corrente de prata de bali no valor de R$ 659,00.

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe em patrulhamento pela Av. Paraná, foi abordada por uma funcionária de uma relojoaria. Ela disse que um indivíduo trajando camiseta vermelha e calção jeans entrou loja e furtou uma corrente de prata de bali colocando-a no bolso e se evadindo correndo a pé sentido centro.

De imediato foi efetuado buscas e localizado o indivíduo com as mesmas características, sendo abordado foi encontrado em seu bolso direito a corrente oriunda do furto.

continua após publicidade .

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e juntamente com a vítima encaminhados para a 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã para procedimentos.