Homem é preso após furtar chocolates e Nutella em supermercado

A Polícia Militar (PM) prendeu, na terça-feira (12), um homem após ele ter furado barras de chocolate e um um pote de creme de avelã (Nutella), em um supermercado na cidade de Ivaiporã.

Funcionários do supermercado acionaram a PM, e relataram que um homem que trajava moletom cinza com inscrição puma na frete da blusa, e camiseta vermelha por baixo, havia colocado por baixo das suas vestes alguns produtos e saído sem pagar.

Foi feito patrulhamento nas imediações, mas sem lograr êxito. Retornado ao supermercado onde foi verificado o sistema de monitoramento (câmeras), sendo visualizado o autor, que já é conhecido no meio policial.

Sendo então retornado ao patrulhamento, o autor do furto foi encontrado na Rua Clevelândia, na Vila Monte Castelo. Na abordagem, ele foi flagrado trocando as vestes com outro, no intuito de tentar ludibriar as equipes que estavam à sua procura.

Junto com o suspeito foi encontrado um pote de creme de avelã (Nutella) de 650gr, e uma barra de chocolate Alpino. Ele admitiu ter furtado do supermercado, e disse que foi “bobeira” da parte dele, pois segundo ele tinha dinheiro para pagar.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto e encaminhado para uma a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

