Homem é preso após furtar banco da Praça França, em Ivaiporã

Praça França, em Ivaiporã

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (16) em Ivaiporã, no norte do Paraná, após furtar um banco da Praça França. A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que o suspeito estava na Avenida Brasil.

A PM informou que o homem foi encontrado carregando o banco no ombro. Ele foi detido, levado ao hospital municipal para realização do teste rápido de Covid-19 e depois encaminhado para a 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Ivaiporã.

O banco fica fixo no chão da praça e o detido provocou danos ao patrimônio público.

A Praça França foi inaugurada no dia 10 de junho de 2020, e foi construída em três quadras na Av. Souza Naves. A primeira quadra que tem e a réplica da Torre Eiffel foi entregue a população no final do ano passado. A réplica equivale a 10% do tamanho da torre original e tem altura equivalente a um prédio de 11 andares. Com 160 degraus a torre é composta 95% de ferro e detalhes em fibras de vidro, além de ser ponto turístico da cidade.