Homem é preso após furtar 20 molhos de chaves da Apae de Califórnia

Molhos de chaves da Apae foram recuperados pela Polícia Militar de Califórnia

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 27 anos, que durante a madrugada desta quarta-feira (28), por volta das 1h38, furtou diversos molhos de chaves da Apae de Califórnia, no Vale do Ivaí.

O autor do furto, segundo a polícia, foi identificado após a instituição disponibilizar as imagens de monitoramento que flagraram a ação do crime. A equipe foi à residência do suspeito, localizada no centro da cidade, e encontrou ele.

O homem confessou aos policiais que cometeu o crime e, de dentro de seu guarda-roupas, devolveu à equipe os 20 molhos de chaves furtados. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul.

Segundo a polícia, ele possui passagens por furtos praticados em Califórnia, no Posto de Saúde do município, no Centro de Distribuição Animal, em um Cmei, entre outros lugares.

Os molhos de chaves foram apreendidos pela polícia, bem como uma câmera de segurança e um moletom. Os objetos foram levados ao destacamento da Polícia Militar de Califórnia.

