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VIOLÊNCIA

Homem é preso após espancar amigo da ex-mulher em Ivaiporã

Vítima tentou separar discussão e sofreu ferimentos na cabeça; agressor estava armado com um canivete

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após espancar amigo da ex-mulher em Ivaiporã
Autor Homem foi preso em Ivaiporã - Foto: Reprodução

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (2) após agredir o amigo de sua ex-esposa no Jardim Ouro Preto, em Ivaiporã (PR). A confusão começou quando o suspeito chegou embriagado e alterado à residência da ex-companheira.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, um amigo da mulher estava na casa e tentou intervir na discussão para acalmar os ânimos. No entanto, o ex-marido partiu para cima dele com socos na cabeça e no rosto. A vítima caiu no chão e continuou sendo agredida com chutes nos braços e pernas.

O homem agredido sofreu um corte com sangramento próximo ao olho esquerdo e um ferimento na parte superior da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde ficou em observação.

Durante a abordagem policial, os agentes revistaram o agressor e encontraram um canivete prateado no bolso de sua calça, que foi imediatamente apreendido. O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à sede da Polícia Militar para o registro da ocorrência por lesão corporal e porte de arma branca.

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Abalada com o episódio, a ex-esposa do agressor foi orientada pelos policiais e manifestou o desejo de solicitar uma medida protetiva de urgência contra o homem. Nenhuma das partes envolvidas teve a identidade divulgada.

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