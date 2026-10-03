Homem é preso após esconder droga na bolsa do filho de 2 anos em Jandaia do Sul

Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (2), em Jandaia do Sul (PR). No momento da abordagem, o suspeito confessou que utilizava a bolsa do próprio filho, um menino de apenas dois anos, para guardar porções de maconha.

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A Polícia Militar chegou até o homem após receber uma denúncia de que ele estaria vendendo drogas em frente a uma loja de conveniência no bairro Vila Rica. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito pegou a criança no colo, acelerou o passo e tentou se esconder atrás de um carro estacionado.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado junto ao corpo dele. No entanto, ao ser questionado, o homem admitiu que guardava duas porções de maconha na bolsa do bebê. Ele relatou que o pertence havia ficado na casa de um familiar. A equipe policial foi até o endereço indicado e apreendeu 55 gramas da droga escondidos na bagagem infantil.

A ocorrência teve mais um desdobramento quando o suspeito confessou que mantinha uma quantidade maior do entorpecente na própria casa, localizada no Jardim Pérola. Com a autorização dele, os policiais fizeram buscas em um depósito nos fundos do imóvel e localizaram mais 17 porções de maconha, que pesaram 451 gramas.

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Aos policiais, o homem revelou que comercializava cada pacote por R$ 70 e que recebia a maioria dos pagamentos de forma digital, via transferências instantâneas. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, junto com os entorpecentes e um celular apreendido. A criança de dois anos foi deixada aos cuidados de familiares.