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VIOLÊNCIA

Homem é preso após enforcar e ameaçar ex-mulher com faca em Cambira

Mãe da vítima acionou a polícia ao perceber a filha trancada com o agressor; ele também prometeu incendiar o carro do casal por não aceitar a separaçã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após enforcar e ameaçar ex-mulher com faca em Cambira
Autor Foto: IMAGEM GERADA POR IA

Um homem foi preso na manhã de sábado (17) em Cambira, no Paraná, após agredir e ameaçar a ex-esposa. A Polícia Militar foi chamada ao local pela mãe da vítima, que relatou que a filha estava trancada na residência sendo atacada pelo ex-genro.

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De acordo com os relatos repassados aos policiais, o casal havia se separado no dia anterior, decisão que o homem não aceitava. A violência teve início quando a mulher retornou para casa após passar a noite no aniversário de uma amiga.

Dentro do imóvel, o agressor partiu para cima da vítima, apertando seu pescoço e jogando-a na cama. Para abafar os gritos, ele tapou a boca da mulher e a sufocou, mantendo a porta do cômodo fechada. Durante as agressões, o homem ainda a ameaçou usando uma faca e afirmou que colocaria fogo no carro que pertence aos dois.

Quando as equipes policiais chegaram ao endereço, foram recebidas pela mãe da mulher e logo abordaram o agressor, que estava perto da porta. Ele acatou as ordens da polícia e saiu da casa sem oferecer resistência.

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Como a vítima decidiu denunciar o ex-marido formalmente pelas agressões e ameaças, ambos foram levados à delegacia da região para o registro do caso e as providências legais.


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´polícia cambira Direitos das Mulheres JUSTIÇA segurança violência domestica
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