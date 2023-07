Homem é preso após disparo de arma de fogo em São João do Ivaí

Na noite de quinta-feira (6) policiais do destacamento de São João do Ivaí da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) foram acionados para atender uma ocorrência no distrito de Ubaúna, onde haveria um homem efetuando disparos de arma de fogo, em via pública.

A guarnição foi para o local e em diligências por Ubaúna, populares informaram que o autor estava efetuando disparos próximo a uma quadra e logo após teria se evadido para sua residência localizada na Rua Jordino Francisco dos Santos.

Na residência, a esposa confirmou que o marido teria uma arma de fogo e efetuado um disparo dentro da sala. A equipe ao entrar na casa localizou o autor que estava aparentemente alterado.

Ao ser indagado sobre a arma de fogo, ele confessou ter a posse de uma espingarda, e que a teria escondido dentro de seu quarto, embaixo do colchão, e ainda teria insumos para realizar mais disparos em seu guarda-roupa.

Além da espingarda, também foi apreendido um tubo de pólvora; um tubo de chumbo; uma caixa com espoletas com uma deflagrada e cinco intactas; uma haste de metal para carregar o armamento.

O autor também tinha uma ordem de liberação em regime semiaberto expedido pela comarca de Itu/sp. Porém, no momento da abordagem encontrava-se sem a tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos ele foi detido e encaminhado ao Destacamento da Polícia Militar de São João do Ivaí para a confecção do B.O.U. e posteriormente entregue à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

