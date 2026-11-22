Homem é preso após dirigir bêbado com criança de 7 anos no carro
Motorista inabilitado quase atropelou pedestres em Mauá da Serra; Conselho Tutelar precisou resgatar a menina
Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (21), no centro de Mauá da Serra, após dirigir embriagado e em alta velocidade com a própria filha, de apenas 7 anos, no veículo. Além de colocar a vida da criança em risco, a polícia constatou que ele não possuía carteira de motorista.
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A Polícia Militar foi acionada após receber diversas denúncias de moradores assustados com a situação. Segundo as testemunhas, o veículo realizava manobras perigosas nas ruas da cidade, quase colidindo contra outros carros e por muito pouco não atropelando crianças que brincavam na via pública.
Os policiais fizeram buscas na região e conseguiram localizar o automóvel na Rua Bela Vista. Durante a abordagem, a equipe notou que o motorista cheirava a álcool e encontrou duas garrafas de cerveja dentro do carro. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, o resultado confirmou a embriaguez, apontando um índice de álcool no sangue bem acima do limite que configura crime de trânsito.
Como a menina de 7 anos estava no local sem nenhum outro responsável, a PM acionou o Conselho Tutelar para garantir a proteção da criança. As conselheiras ampararam a garota até a chegada da mãe, que assumiu os cuidados da filha ainda no local da ocorrência.
O carro da família precisou ser guinchado para o pátio da polícia, pois não havia ninguém habilitado e em condições de levá-lo. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul, onde responderá criminalmente por embriaguez ao volante.