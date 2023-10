Homem é preso após descumprir medida protetiva em Jandaia do Sul

As vítimas informaram à polícia que o autor, usuário de drogas, as ameaçava e afirmava que iria agredi-las caso chamassem a polícia.

Um homem foi preso neste sábado (21) em Jandaia do Sul por descumprimento de medida protetiva e ameaça contra a própria irmã, no bairro conhecido como Mutirão.

Segundo a Polícia Militar (PM), um indivíduo estava ameaçando sua irmã e violando uma medida protetiva de urgência em vigor. As equipes do foram rapidamente enviadas para o local, na Rua das Orquídeas.

As vítimas informaram à polícia que o autor, usuário de drogas, as ameaçava e afirmava que iria agredi-las caso chamassem a polícia. A mãe do autor também confirmou a existência de uma medida protetiva de urgência em vigor contra ele.

Diante dos fatos, as vítimas decidiram representar criminalmente contra o autor. A polícia prendeu o indivíduo e o encaminhou à Delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.

