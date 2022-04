Homem é preso após dar cabeçadas na janela da casa da ex

Da Redação

Um homem acabou preso na madrugada desta sexta-feira (15) em Ivaiporã, por volta de 01h10 por danos e ameaça. O detido quebrou a janela de vidro casa da ex-companheira com cabeçadas.

Segundo a Polícia Militar (PM), a situação foi na Rua Anhanguera e teria sido motivado por ciúmes da ex-companheira. No local, a equipe ROTAM conversou com a vítima que relatou que estava na casa com o namorado, quando chegou o ex-amásio.

Inconformado, o ex-companheiro quebrou o portão e a janela da casa com cabeçadas e começou a xingar e ameaçar a vítima de morte. Enquanto a mulher ligava para a polícia, o autor se retirou do quintal, quebrou ainda o retrovisor do carro do namorado da ex-mulher e fugiu de bicicleta.

De posse das características os policiais encontraram o autor nas proximidades. Ele estava com ferimentos no rosto devido às cabeçadas na janela de vidro. Ele foi encaminhado à UPA para atendimento médico e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil.