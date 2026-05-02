Homem é preso após confusão e dano ao patrimônio durante torneio em Sabáudia

Uma ocorrência policial foi registrada durante o “Torneio do Trabalhador – 1º de Maio”, realizado no Campo Municipal de Sabáudia, após confusão envolvendo um casal no meio do público.

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De acordo com a Polícia Militar do Paraná, equipes da Rádio Patrulha (RPA), com apoio do Canil, foram acionadas por populares que relataram a presença de um casal em aparente estado de embriaguez, causando tumulto e discutindo com outros participantes do evento.

No local, um dos envolvidos teria reagido de forma hostil à abordagem, desobedecendo às ordens policiais e proferindo xingamentos. Ainda segundo a PM, durante a ação, o homem danificou estruturas de coleta seletiva e arremessou uma lata de bebida contra um dos agentes.

Após acompanhamento, o suspeito foi contido pelos policiais, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização devido à resistência apresentada. Ele recebeu voz de prisão por dano ao patrimônio público, resistência, desacato e ameaça.

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O homem foi encaminhado para atendimento médico, com escoriações leves, e, na sequência, levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

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