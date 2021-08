Da Redação

Homem é preso após chutar a cabeça da esposa em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada para deslocar até a Rua Juarez Cleve em atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

No local foi constatado com a vítima que se encontrava sangrando pela boca e nariz. Ela relatou que marido havia chutado a sua cabeça. A ocorrência foi por volta das 19 horas, na noite de sábado (14).

Diante dos fatos foi dado voz de prisão autor e a vitima foi encaminhada pelo Samu até o Pronto Atendimento Municipal (PAM), ela acabou perdendo onde a consciência e ficou internada em observação.

Foi acionado o conselho tutelar para acompanhar o filho do casal. E todas as partes foram encaminhadas até a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.