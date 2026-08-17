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JANDAIA DO SUL

Homem é preso após chantagear e agredir ex-mulher em praça

Vítima já possuía medida protetiva e aceitou encontro no centro de Jandaia do Sul para evitar que agressor matasse seus familiares

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após chantagear e agredir ex-mulher em praça
Autor Suspeito foi encaminhado à delegacia de Jandaia do Sul - Foto: Arquivo TN

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (16) após agredir sua ex-companheira em uma praça pública localizada na Rua Gregório Pozza, no centro de Jandaia do Sul. A Polícia Militar chegou ao local por volta das 21h15, após receber uma denúncia anônima relatando que uma mulher estava apanhando em via pública.

-LEIA MAIS: Agressor espanca ex e fere com facão pessoa que tentou salvá-la em Jandaia do Sul

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Ao perceber a aproximação da viatura policial, o agressor tentou se afastar da vítima para evitar o flagrante, mas foi contido. A mulher, que estava em prantos e visivelmente abalada, relatou aos policiais que foi agarrada pelo pescoço e levou diversos socos no rosto e nas costas. O homem apresentava sinais de embriaguez durante a abordagem.

A vítima explicou que só foi até a praça porque vinha sofrendo uma forte pressão psicológica desde o dia anterior. O ex-companheiro enviou diversas mensagens com ameaças de morte, exigindo um encontro e prometendo invadir a casa dela para matar toda a sua família caso o pedido fosse negado. Com medo de que o pior acontecesse, ela cedeu à chantagem.

Ainda de acordo com a PM, durante o encontro no espaço público, além das agressões físicas, o homem passou a proibir a mulher de voltar para a própria casa, fazendo novas ameaças contra a vida dos familiares dela.

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A polícia constatou que já existia um histórico de violência entre o casal. A mulher, inclusive, possui uma medida protetiva em vigor na Justiça, documento que proibia o agressor de se aproximar dela. Segundo a vítima, uma situação semelhante de perseguição e ameaça já havia ocorrido no mês passado.

Diante da agressão confirmada e do descumprimento da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão no local. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para o registro da ocorrência e as devidas providências legais.

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´polícia jandaia do sul JUSTIÇA mulheres segurança pública violência
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