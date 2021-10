Homem é preso após bater e ameaçar mulher e filha em Faxinal

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), por violência doméstica, após agredir e ameaçar de morte esposa e filha na madrugada desta quarta-feira (6), em Faxinal.

A mulher disse aos militares que atenderam a ocorrência, que o marido chegou na residência embriagado. Ao dizer para o marido que iria rezar, ele questionou sobre a que horas havia chegado e passou a xingá-la.

A filha saiu do quarto para defender a mãe e foi agredida com um tapa no rosto, que ocasionou pequenos cortes em boca e pela face.

O autor, ainda teria ameaçado as vítimas de morte e disse que iria atear fogo nos pertences das duas.

Elas deixaram o imóvel e ligaram para a PM. Com a chegada da viatura, ele foi detido e levado para a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.