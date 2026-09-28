Homem é preso após atacar mulher com faca em Cruzmaltina

Suspeito estava sobre a vítima empunhando a faca quando a Guarda Municipal interveio e efetuou a prisão em flagrante

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na noite de domingo (27) por violência doméstica, no município de Cruzmaltina. O agressor foi detido no momento em que estava sobre a vítima, portando uma faca, em uma residência localizada na Rua João Antônio Ferreira de Castro. A rápida intervenção das autoridades ocorreu após vizinhos ouvirem gritos de socorro e denunciarem o caso.

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Ao chegar ao endereço, a equipe flagrou a cena de violência e ordenou que o suspeito largasse a arma branca. O homem obedeceu à determinação dos agentes e foi imediatamente contido. A mulher, que já apresentava sinais de desfalecimento em decorrência das agressões, recebeu os primeiros socorros da equipe de saúde local e foi encaminhada a uma unidade médica. Devido à gravidade, ela precisou ser transferida na sequência para a cidade de Ivaiporã, onde passou por atendimento especializado.

O agressor foi conduzido às autoridades competentes para a realização dos procedimentos legais e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado oficialmente como ameaça, lesão corporal e violência doméstica. A identidade dos envolvidos foi preservada pela polícia para garantir a segurança e a integridade da vítima.



