Homem é preso após arrastar e agredir cachorro em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de domingo (10), um homem acusado de maus-tratos contra um cachorro na Rua Juarez Cleve, em Ivaiporã. A denúncia foi encaminhada para a PM pelo presidente da Associação Protetora de Animais. O homem teria arrastado o cão com coleira pela rua por cerca de 100 metros, lhe agredindo pelo caminho.

O solicitante teria ido à casa do autor, após receber um vídeo que mostrava a agressão. Foi constatado que o homem estava com sintomas de embriaguez, ele alegou que arrastou o cachorro pela rua, pois o animal não queria andar. Também foi verificado que o cão da raça Pitbull estava com vários ferimentos.

Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão ao autor e o encaminhou até a delegacia para as providencias cabíveis. O cão foi deixado aos cuidados de um senhor, que possui um canil e tem experiência com a raça citada.

Assista ao vídeo:

