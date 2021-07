Da Redação

Homem é preso após ameaças com facão em via pública

Um homem de 33 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (26), em Jandaia do Sul após denúncias de que estava ameaçando a esposa com um facão no meio da rua Luiz Vignoli, centro da cidade.

A denúncia feita à PM deu conta que a todo momento, ele estava com um facão em mãos enquanto discutia com a mulher na via pública e ameaçava golpeá-la.

Os policiais foram até o local e os dois não estavam mais na rua, no entanto uma sacola foi encontrada nas proximidades, com uma faca e um facão que teriam sido usados na discussão do casal.

Segundo relato da PM, o casal estava perto do endereço da ocorrência, dentro do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e a mulher confirmou as ameaças contra ela. Foi dado voz de prisão ao agressor, mas ele resistiu fazendo ameaças aos policiais, inclusive ferindo os membros da equipe na tentativa de imobilização.

A mulher, vítima da violência doméstica também tentou impedir a prisão do amásio e fugiu em seguida, mas ele foi algemado e encaminhado com as duas facas à Polícia Civil para as providências.