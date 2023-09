Homem é preso após ameaçar pessoas com faca e xingar PMs na região

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (27) em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí, após ser acusado de estar ameaçando pessoas com uma faca no centro da cidade. O suspeito ainda teria resistido a abordagem da PM com soco, além de ter xingado os policiais.

continua após publicidade

LEIA MIAS - Trote em lancheria movimenta Polícia Militar em Ivaiporã

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados até o local após receber denúncias de populares, afirmando que o suspeito estava ameaçando com uma faca as pessoas que passavam pelo local.

continua após publicidade

Os agentes realizaram patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito, que não acatou a voz de abordagem, segundo os policiais. No entanto, os PMs alcançaram o homem, que teria dispensado a faca embaixo de um balcão. Ainda como consta no Boletim de Ocorrência (B.O), o suspeito ainda teria resistido a ação dos policiais com socos e pontapés, além de realizar xingamentos contra eles.

Depois disso, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

Siga o TNOnline no Google News