Homem é preso após ameaçar pessoas com arma em Cambira

Testemunhas flagraram homem apontando a arma e ameaçando pessoas que passavam pela rodovia do Bela Vista

Um homem, de 35 anos, foi preso e um revólver municiado apreendido na noite de sábado (24), em Cambira, no norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem estava visivelmente embriagado, ameaçando e apontando a arma para pessoas que passavam pela rodovia no distrito de Bela Vista.

Conforme a PM, o homem dirigia um GM Vectra, cor branca, que estava em alta velocidade. O suspeito foi localizado pelos policiais no centro de Cambira e durante a abordagem, foi questionado sobre a procedência da arma, o qual afirmou que teria documentos.

Devido às suas condições físicas e psicológicas e em razão do estado de embriaguez, o homem foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP), em Apucarana. Segundo a PM, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Contudo, além do visível estado de embriaguez, os policiais também encontraram latas vazias de cerveja e uma que continha bebida e estava na porta do carro, do lado do condutor.

