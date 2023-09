Homem é preso após ameaçar pedestres no Vale do Ivaí; saiba mais

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (27) depois de ameaçar com uma faca pedestres que passavam pela Rua Sebastião Furlan, no centro de São Pedro do Ivaí. A situação foi registrada por volta das 09h50.

De acordo com o boletim de ocorrência, a população chamou a Polícia Militar (PM) após o homem causar medo em quem passava pelo local. O suspeito foi localizado e, ao receber voz de abordagem, fugiu para dentro de um comércio e tentou esconder a faca embaixo de um dos balcões do estabelecimento.

Conforme relato dos militares, o homem resistiu a abordagem, não cooperou com a equipe e resistiu à prisão com diversos socos pontapés. Quando os PMs tentaram contê-lo, o suspeito passou a xingar as autoridades. Ele precisou ser algemado e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

