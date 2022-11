Homem é preso após ameaçar patrão com arma de fogo, em S. João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) prendeu em um sítio na estrada da Igreja Santa Rita, em São João do Ivaí, um homem por ameaça e posse irregular de arma de fogo. A ocorrência foi por volta das 17h30 de quarta-feira (23).

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi ao local, depois que o proprietário de um sítio, esteve no DPM local e disse que seu caseiro teria o ameaçado com uma arma de fogo após uma discussão.

- LEIA MAIS: PM registra furtos em Ivaiporã e Godoy Moreira, uma pessoa foi presa

continua após publicidade .

Segundo o noticiante, o caseiro teria pegado uma espingarda e dito “quero ver quem é homem de dar a cara aqui, que eu vou meter bala”.

Os policiais então acompanharam a vítima até o sítio, onde localizou o caseiro que recebeu voz de abordagem.

O autor confirmou aos policiais que possuía uma arma de fogo sob sua posse, e que a arma teria sido dada pelo noticiante para proteger a propriedade, porém não teria nenhuma documentação.

continua após publicidade .

O caseiro então pediu para sua esposa para acompanhar a equipe até onde estaria a arma e acessórios para munição.

Diante dos fatos, os envolvidos, bem como a arma de fogo, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí, para os procedimentos de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News