Homem é preso após ameaçar mulher e filha com revólver

Um homem foi preso, na noite de segunda-feira, 14, no distrito de Bem-te-vi, em Arapuã, após ameaçar a mulher e a filha dele com um revólver. A PM recebeu a solicitação por volta das 22 horas, quando se deslocou até o local.

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para o local via Copom em uma situação de ameaça com arma de fogo. Duas viaturas RPA’s de Ivaiporã foram deslocadas.

No bem-te-vi foi feito contato com as vítimas, a convivente e a filha do autor que também estava na residência e recebeu voz de abordagem.

As vítimas passaram a relatar que o autor estava muito agressivo e portando uma arma de fogo efetuou um disparo e a todo momento as ameaçava. Disseram ainda que na chegada da equipe policial ele escondeu a arma.

Sendo realizada buscas pelas imediações foi localizado um revólver cal.32 marca Taurus com numeração suprimida, com três munições intactas e uma deflagrada.

Diante da situação o homem recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica e porte de arma de fogo de uso restrito.

Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia (Depol) de Ivaiporã para as providências de polícia judiciária.

