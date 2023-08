Homem é preso após ameaçar idosa de 70 anos em Marumbi

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 46 anos foi preso no início da noite desta sexta-feira (11), em Marumbi, no Vale do Ivaí, após ameaçar uma senhora de 70 anos. Segundo informações da Polícia Militar, o homem havia dito que iria “preparar uma faca” para a idosa, além de efetuar xingamentos e pressão psicológica.

A vítima relatou ainda que o homem, que mora na mesma casa que ela, frequentemente consome bebidas alcoólicas, e que mesmo sabendo que a senhora possui problemas de saúde, fica colocando um rádio com som alto na casa. A idosa ainda firmou que irá passar por uma cirurgia na próxima semana.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a neta da idosa chegou na residência e presenciou o homem, que é seu tio, ameaçando a idosa. No entanto o homem se exaltou e tentou agredir a jovem, mas com a ajuda se sua irmã, conseguiram empurrar o homem para fora da casa e trancar a porta.

Após a chegada da PM, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

