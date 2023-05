Homem é preso após ameaçar ex-esposa, em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na noite de sábado (06), um homem acabou preso pela Polícia Militar (PM) por invadir o quintal da residência da ex-mulher e fazer ameaças contra ela, em Jardim Alegre.

continua após publicidade .

Por volta das 21h10, a guarnição foi acionada para uma casa no centro da cidade, onde segundo informações da solicitante o ex-marido estaria tentando entrar à força na residência dela.

- LEIA MAIS: PM de Ivaiporã recupera veículo furtado na Rua Mato Grosso

continua após publicidade .

No local, em contato com a vítima, ela passou a relatar que seu ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento que terminou há um ano.

Ele teria pulado o muro de sua residência, entrou no quintal sem permissão, e ainda ameaçou-a. Para tentar dificultar que a vítima pedisse ajuda, ele desligou o quadro de energia da casa.

Diante dos fatos narrados, bem como, pelo interesse da parte da vítima em representação, foi dada voz prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas.

O autor foi encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis ao caso.

Siga o TNOnline no Google News