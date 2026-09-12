Homem é preso após ameaçar companheira e quebrar objetos em Ivaiporã

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Caso de violência doméstica ocorreu na Vila Monte Castelo na manhã de sexta-feira (11)

Um homem foi preso após ameaçar a companheira e quebrar objetos dentro de casa na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã, na manhã de sexta-feira (11).

Segundo a PM, a mulher contou que o companheiro ficou agressivo durante uma discussão.

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Durante a briga, ele quebrou uma garrafa, uma televisão e o próprio celular. Ainda segundo a vítima, o homem tentou agredi-la e fez ameaças.

A mulher relatou que a discussão começou após questioná-lo sobre ir ao trabalho e sobre o consumo excessivo de álcool e drogas.

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Ela decidiu representar contra o companheiro. Os policiais deram voz de prisão ao homem.

Ele foi levado sem algemas à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.