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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar companheira durante discussão em Ivaiporã

Mulher relatou à Polícia Militar que durante discussão foi insultada e ameaçada pelo convivente, que chegou em casa embriagado

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 08:37:57 Editado em 14.06.2026, 08:37:52
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Homem é preso após ameaçar companheira durante discussão em Ivaiporã
Autor Ocorrência foi registrada na refião central de Ivaiporã - Foto: Agência Brasil/Freepik/ilustração

A Polícia Militar prendeu um homem na tarde de sábado (13) após uma ocorrência de violência doméstica registrada na região central de Ivaiporã.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada após a filha da vítima informar que a mãe estaria sendo ameaçada e ofendida pelo companheiro. A denúncia indicava que a mulher havia entrado em contato com a filha para relatar a situação.

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Ao chegar ao endereço, os policiais foram recebidos pelo suspeito, que apresentava sinais de embriaguez. Ele afirmou que não havia nenhum problema na residência e alegou que a filha da companheira teria acionado a polícia apenas para causar transtornos ao casal.

Em conversa reservada com a vítima, a mulher demonstrou nervosismo e relatou que o convivente chegou em casa embriagado, iniciando uma discussão. Conforme o relato, durante o desentendimento ele passou a ofendê-la com xingamentos e também fez ameaças. A vítima informou ainda que situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente e disse temer por sua segurança.

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Diante das declarações e dos indícios constatados no local, os policiais deram voz de prisão ao homem. Ele foi encaminhado, juntamente com a vítima, à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) para a confecção do boletim de ocorrência e, posteriormente, levado à Central de Flagrantes, onde o caso ficou à disposição da autoridade policial responsável.

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Ameaças e ofensas embriaguez ivaipora POLICIA MILITAR segurança da mulher violência domestica
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