Homem é preso após ameaçar atear fogo na casa da ex-mulher

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (27), por ameaçar atear fogo na casa da ex-mulher, no Distrito de Alecrim, em Ariranha do Ivaí. Ele também estava de posse de uma faca e fez ameaças de morte.

À Polícia Militar, a vítima relatou que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-marido. Segundo ela, por volta das 18 horas, o suspeito afirmou a uma vizinha, que atearia fogo na casa onde ela mora e a mataria.

Por volta das 23 horas, o ex-marido chegou na residência, abriu o portão e foi até a porta que estava trancada e começou a gritar dizendo que era pra abrir a porta senão ele iria colocar fogo na casa.

Porém a porta não foi aberta e o autor começou a chutar até que seu sobrinho abriu a porta e pediu para que ele se retirasse, mas o autor pegou uma faca que estava em sua cintura.

Para se defender, o rapaz pegou uma cadeira, com a confusão a faca caiu no chão, em seguida o autor pegou outra faca que estava em sua cintura continuando as ameaças.

Mesmo assim, o sobrinho da vítima conseguiu afastar o autor para a rua até a casa dele que fica próxima.Diante da situação, os policiais foram até a casa do autor e deram voz de prisão.

Ele foi encaminhado até a UPA 24h em Ivaiporã, para teste da Covid e posteriormente conduzido à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil

