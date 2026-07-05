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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaça contra a companheira em Jardim Alegre

Vítima relatou à Polícia Militar que foi ameaçada de morte após discussão

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 10:44:26 Editado em 05.07.2026, 11:42:50
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Homem é preso após ameaça contra a companheira em Jardim Alegre
Autor Ocorrência foi no Assentamento 8 de Abril - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma ameaça contra mulher terminou com a prisão de um homem na noite de sábado (4), no Assentamento 8 de Abril, na área rural de Jardim Alegre. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que ele chegou embriagado, tentou agredi-la e a ameaçou de morte.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica ´por volta das 19h20. No local, a filha do casal informou aos policiais que o pai chegou agressivo e teria sido contido por outro familiar antes de atingir a esposa.

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LEIA MAIS: Homem ameaça incendiar casa e tirar filhos da companheira em Ivaiporã

A vítima afirmou que não era a primeira tentativa de agressão e relatou ter recebido ameaças de morte durante a discussão. Os policiais localizaram o suspeito em frente à residência.

Após busca pessoal, sem encontrar ilícitos, deram voz de prisão e o encaminharam à sede da 6ª CIPM e, depois, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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