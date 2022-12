Homem é preso após agressão a esposa e filhos, em Lunardelli

Da Redação

Um homem foi preso depois de agredir a esposa e os filhos, na terça-feira (27), em Lunardelli. O caso foi na Rua Joanil Ramos, por volta das 20 horas.

De acordo com a 6ª CIPM, a equipe foi acionada para averiguar uma situação de violência doméstica.

Na residência, a equipe policial conversou com a solicitante que relatou ter discutido com o convivente e no calor da discussão, ele lhe agrediu com socos na cabeça e empurrões.

Além disso, o marido teria dado um tapa na cara de um dos filhos do casal, uma criança de 2 anos, e também teria arranhado a perna do outro filho do casal de 1 ano de idade.

O autor não se encontrava no local, mas a mulher informou que ele poderia estar na casa da mãe dele.

Os policiais foram então ao local indicado e encontraram o suspeito, que colaborou com a equipe e não ofereceu resistência.

O autor foi encaminhado a Delegacia de São João do Ivaí para as providências de polícia judiciária. A mulher e as crianças foram encaminhadas ao Hospital Municipal onde receberam atendimento médico.

