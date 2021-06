Homem é preso após agredir neta com cano de arma de fogo

Continua após publicidade

Uma criança de 12 anos teve ferimentos na cabeça após ser agredida pelo avô com o cano de uma arma de fogo, em São João do Ivaí. Ela foi atendida no Hospital Municipal que acionou a Polícia Militar (PM). A situação foi na noite de terça-feira (8) por volta das 22 horas, na Rua Campo Mourão.

De acordo com o boletim de ocorrência, no hospital em contato com a criança, ela confirmou a agressão aos policiais e disse que chegando a casa dos avôs maternos, avistou o avô na garagem. Ao se aproximar dele, que estava de posse de uma arma de fogo tipo espingarda, o avô bateu na cabeça dela com o cano, o que resultou em um hematoma.

A criança correu para a parte da frente da casa para se proteger e contou para a avó o ocorrido. Neste momento o autor chegou enfurecido e embriagado e disse que a agressão era porque durante a tarde, a neta estava juntamente com outras crianças brincando na rua e gritando.

Diante da situação a avó protegeu a neta e a levou para área dos fundos da casa, momento que a criança ouviu um barulho característico de disparo de arma de fogo. A mãe da criança ficou sabendo dos acontecimentos, a buscou e levou para o hospital.

De posse das informações, os policiais se deslocaram até residência, e em contato com o avô foi pedido que apresentasse a arma por ele utilizada, como não houve colaboração recebeu voz de prisão.

Em buscas pela casa foi encontrado em um dos quartos uma munição .38 intacta jogada no chão ao lado de uma cama. O avô foi conduzido para delegacia de polícia.