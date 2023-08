Homem é preso após agredir fisicamente a esposa em Jandaia do Sul

Um homem de 27 anos foi preso no início da tarde deste domingo (6), após agredir fisicamente a esposa, de 25 anos, no centro de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Segundo informações da Policia Militar (PM), o agressor estava sob efeito de drogas no momento da agressão.

continua após publicidade

Conforme o Boletim de ocorrência, a mulher relatou que o seu marido fez o uso de drogas durante a madrugada e acabou ficando muito alterado. Após isso, ambos começaram a discutir, quando o homem começou a agredir fisicamente.

LEIA MAIS - Ocorrência de carro 'furtado' na festa de Kaloré termina com surpresa

continua após publicidade

Segundo a mulher, ela foi agredida com puxões de cabelo, tapas, socos na região do abdômen e ainda foi enforcada. Por conta disso, a vítima afirmou que estava sentindo dores no pescoço e no abdômen. Segundo a PM, foi dado voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado até a delegacia pelos agentes.

Siga o TNOnline no Google News