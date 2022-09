Homem é preso após agredir ex-mulher e levar filho embora à força

Da Redação

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), de Grandes Rios

Um homem foi preso neste sábado (10), após agredir a ex-mulher e a filha dela, e levar o filho deles de 3 anos à força. Compareceu ao DPM de Grandes Rios uma mulher que no feriado de 7 de setembro recebeu atendimento da PM em uma situação de violência doméstica.

Relatou a vítima que após atendimento ficou na casa de uma amiga aguardando caminhão da mudança para se mudar para Ponta Grossa, e no sábado (10), por volta das 12 horas, seu ex-marido chegou à residência de sua amiga, embriagado, entrou sem permissão na residência a empurrou, agrediu sua filha de 13 anos, e pegou seu filho de 3 anos, à força e sem consentimento.

Em seguida, ele saiu da residência tomando rumo ignorado. Relata ainda que sua avó ficou sabendo da situação, e que de pronto ofereceu ajuda para encontrar seu filho que estava com o ex.

Quando os policiais estavam recebendo denúncia, chegou informação que uma pessoa teria achado o autor e o filho da vítima na Avenida das Flores, próximo ao “Café Grandes Rios”. Os policiais junto da vítima foram ao local e encontraram a pessoa segurando o autor que estava completamente embriagado.

O homem foi preso e encaminhado ao DPM de Faxinal para confecção do BOU. Na sequência as partes foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Faxinal para atendimento médico e confecção do laudo de lesão corporal e em seguida para a Delegacia de Polícia Civil para providências.

