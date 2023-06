Homem é preso após agredir ex-exposa e filho caçula em Ivaiporã

No Bosque da Saúde, em Ivaiporã, um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), após agredir e ameaçar a ex-mulher e os filhos com uma faca, na madrugada deste domingo (11/08).

A PM foi acionada para o local por volta das 3 horas e encontrou a vítima e os filhos em via pública. Ela contou aos agentes da PM, que estava com os filhos voltando de uma festa de aniversário.

Quando chegou na casa e se deparou com seu ex-marido no quintal, ele já partiu para cima dela, a pegando e lhe ameaçando, dizendo que se ela chamasse a polícia iria matar todo mundo. O autor também agrediu seu filho menor lhe puxando pela camiseta e pelos braços.

Depois disso, ela e os filhos saíram de casa para pedir socorro, pois ele havia pegado uma faca ameaçando matá-los.

Os policiais entraram no quintal da casa onde o autor estava com as portas trancadas, sendo solicitado que saísse com as mãos para cima. Ele abriu a porta porém não acatou a voz de abordagem, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

A vítima relatou ainda que não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas que sentia medo de representar contra o ex-marido que sempre a ameaçava de morte.

O agressor foi encaminhado para a 6ª CIPM para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

