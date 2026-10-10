Homem é preso após agredir esposa em Jandaia do Sul

Vítima sofreu ferimentos no rosto e precisou de atendimento médico; suspeito alegou ter empurrado a companheira para se defender

Na noite desta sexta-feira (9), a Polícia Militar atendeu um caso de violência doméstica na área central de Jandaia do Sul. Uma mulher de 45 anos ficou ferida após ser agredida pelo próprio marido durante uma discussão na residência do casal.

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Segundo o relato da vítima aos policiais, o companheiro deu socos em seu rosto e em sua cabeça, além de ter tentado enforcá-la. A equipe policial constatou que a mulher apresentava inchaço no olho esquerdo e diversos arranhões.

O marido, também de 45 anos, estava em frente ao imóvel no momento da chegada da viatura. Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele afirmou que a briga começou por motivos banais e apresentou uma versão diferente. O suspeito alegou que a esposa lhe deu um tapa no rosto e que, ao tentar se afastar, empurrou a mulher. Segundo ele, as lesões foram causadas pela queda da vítima.

Devido aos ferimentos, a mulher foi encaminhada ao pronto atendimento municipal para receber cuidados médicos e passar por exames que comprovem a agressão. O homem recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à delegacia da cidade para que as providências legais cabíveis fossem tomadas.