Homem é preso após agredir esposa e passar nome falso a PM

Um homem acabou preso na manhã de quinta-feira (19) pela Polícia Militar (PM), por violência doméstica e falsidade ideológica. O caso foi por volta das 10h30 na Rua Romário Martins em Ivaiporã.

Equipe da PM foi acionada para deslocar ao endereço, onde segundo a solicitante, o convivente chegou em casa e a agrediu. Ele também teria pegado todos os documentos pessoais da vítima, rasgou e disse para ela sair da casa e quando retornasse iria matá-la, e saiu da residência tomando rumo ignorado.

De posse das informações foi realizado patrulhamento nas imediações. Sendo abordado um indivíduo com as características repassadas pela vítima. No momento da abordagem foi perguntado o nome para checagem no sistema. Porém, ele repassou um nome falso, sendo e indagado a data de nascimento este não soube precisar.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao mesmo e conduzido até a vítima, que confirmou a identidade do mesmo. Ele foi entregue à 54ª Delegacia Regional de Polícia para as providências.