Homem é preso após agredir esposa com socos no rosto

A agressão resultou num corte na região acima do supercílio direito

Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (25), após bater na esposa com socos, em Ivaiporã. O caso foi registrado pela Polícia Militar(PM) na Rua Cristo Redentor, no Jardim Guanabara II.

A equipe de serviço foi acionada para a Rua Cristo Redentor, onde segundo a solicitante teve um desentendimento com convivente. Ela disse que foi agredida com vários socos no rosto, vindo a causar um corte na região acima do supercílio direito. Após as agressões o autor saiu do local tomando rumo ignorado.

Os policiais realizaram buscas nas imediações logrando êxito localizar o agressor. Foi prestado atendimento médico para a vítima, sendo necessário suturar o corte no supercílio.

Agressor e vítima foram encaminhados à 54ª DRP de Ivaiporã para as providências cabíveis.