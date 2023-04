Homem é preso após agredir esposa com enxada, em Ivaiporã

Da Redação

Uma informação aos policiais militares via Copom, durante patrulhamento na noite de quinta-feira (13), em Ivaiporã, os levou até o distrito de Alto Porã para averiguar mais um caso de violência doméstica.

Conforme a Polícia Militar (PM), denúncias anônimas davam conta de que um casal estaria brigando na Rua Bananeira.

Chegando ao local vizinhos relataram que os envolvidos teriam saído em um Corsa prata.

A equipe então saiu em patrulhamento e conseguiu abordar o veículo no cruzamento da Rua Ivaiporã com a Rua Corumbataí.

A ocupante do carro que se encontrava com o rosto machucado relatou aos policiais que havia sido agredida pelo amásio com um golpe de “enxada” próximo de seu olho direito.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao autor e encaminhou ambas as partes para a 6ª CIPM para confecção do B.O.U e posteriormente para 54ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.

