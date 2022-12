Homem é preso após agredir enteada com facão, em Jardim Alegre

Da Redação

Um homem foi preso em flagrante por após uma discussão, agredir a enteada com um golpe de facão, na tarde de domingo (11), em Jardim Alegre. A vítima foi encaminhada ao hospital.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 13h30, no local foi feito contato com a solicitante. A vítima relatou que teve uma discussão com o convivente de sua mãe por conta de outra briga em data anterior.

Durante a discussão, o homem pegou um facão e desferiu um golpe acertando a cabeça da solicitante. O autor estava na residência e recebeu voz de prisão pelo crime de lesão corporal.

Também foi acionada a equipe do Samu para atendimento médico e a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jardim Alegre, onde ficou internada.

O homem foi encaminhado para exame de lesão corporal pois também apresentava uma lesão no braço esquerdo devido a briga.

Posteriormente, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, para as medidas de polícia judiciária.

