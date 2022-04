Homem é preso após agredir e perseguir esposa com uma ripa

Da Redação

Um homem foi preso por agredir e perseguir a esposa de posse de uma ripa fazendo ameaças de morte. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (21) no Jardim Florestal, em Jardim Alegre.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e no local a vítima relatou que foi agredida pelo marido com vários tapas e socos, que ele foi para cima dela com uma ripa. Ela conseguiu correr e durante todo o tempo ele dizia que iria matá-la. Disse ainda que que é agredida com frequência.

Na residência, a vítima entregou à equipe uma espingarda de pressão modificada para .22 e relatou que que autor possui mais duas armas, porém ela não sabe onde ele guardou. A mulher pediu para que a equipe recolhesse também uma foice, pois foi utilizada pelo autor para ameaçá-la.

O homem não estava mais no local quando a equipe chegou, porém populares informaram que ele estava escondido atrás de uma residência onde a equipe logrou êxito em abordá-lo. Ele foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia Civil em Ivaiporã.