Homem é preso após agredir cunhada e ameaçar esposa de morte

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (17) após ameaçar sua esposa de morte, além de agredir fisicamente a sua cunhada, em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

A polícia foi chamada pela companheira do agressor. Ela relatou aos PMs que o homem tentou agredi-la e também ameaçar matar a mulher. A irmã da mulher também estava no local e afirmou aos policiais que o seu cunhado deferiu diversos socos contra ela. A mulher também disso que vem sendo ameaçada de morte pelo cunhado com frequência. De acordo com os policiais, a mulher apresentava hematomas no braço direito e no pescoço.

Segundo os agentes, foi dado voz de prisão ao agressor, que estava no local. Os PMs ainda afirmaram que o homem estava muito exaltado e por conta disso, foi necessário o uso de algemas. Ele foi encaminhado para a delegacia.

