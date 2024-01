Homem é preso após agredir a esposa no Alto Porã, em Ivaiporã

A situação foi no distrito de Alto Porã

Um homem foi preso no distrito de Alto Porã, em Ivaiporã, por violência doméstica contra a esposa. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 12h30, de quarta-feira (10).

A equipe de serviço foi acionada via Copom. No local, foi conversado com a solicitante, que relatou que na noite anterior, por volta das 20 horas, o companheiro chegou embriagado na residência.

Quando estavam jantando, ele começou a falar mal da família dela. Ela então teria parado de jantar e ele ficou irritado, a obrigando a comer. Além disso, a agrediu inserindo os dedos nos seus olhos.

A mulher disse ainda que não foi a primeira vez e vem sofrendo agressões há cerca de um mês, pincipalmente quando ele bebe. Há três dias, também foi agredida, resultando em um hematoma no ombro direito.

A equipe constatou lesões aparentes e deu voz de prisão. Em seguida, autor e vítima foram encaminhados até a UPA de Ivaiporã para exame de lesão corporal.

Posteriormente, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para as providências cabíveis

