Homem é preso após agredir a esposa em São Pedro do Ivaí

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 34 anos, na noite de sábado (28), por volta das 21h30, após ele agredir a própria esposa na Avenida Romeu Domingues de Oliveira, no centro de São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná.

Segundo a equipe policial, ao chegar no local encontrou o autor dentro de um carro estacionado, em frente à residência do casal. A vítima, de 27 anos, contou que o marido se descontrolou e a agrediu com tapas no rosto e socos nas cotas.

A esposa resolveu representar contra o marido, que recebeu voz de prisão pelo crime de violência doméstica. Os dois foram encaminhados para a delegacia de Jandaia do Sul.

