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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após agredir a esposa com garfo em Rosário do Ivaí

Agressor chegou em casa embriagado e também arremessou uma mesa contra a vítima, que relatou sofrer abusos recorrentes há 11 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após agredir a esposa com garfo em Rosário do Ivaí
Autor A Polícia Militar chegou ao endereço após receber uma denúncia anônima - Foto: Imagem ilustrativa/Inteligência Artificial

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (14), no distrito de Boa Vista da Santa Cruz, em Rosário do Ivaí (PR), após agredir violentamente a própria esposa. A Polícia Militar chegou ao endereço após receber uma denúncia anônima relatando um caso de violência doméstica.

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De acordo com os relatos repassados à polícia, as agressões começaram de forma verbal no período da tarde, enquanto a mulher realizava tarefas domésticas. O marido xingou a vítima e saiu de casa. Algumas horas depois, ele retornou com sinais visíveis de embriaguez e bastante descontrolado, momento em que arremessou uma mesa na direção da companheira.

A mulher conseguiu se esquivar do móvel e correu para buscar abrigo na casa do pai, que mora nas proximidades. No entanto, o agressor foi até a frente do imóvel do sogro e começou a gritar, exigindo que a esposa voltasse para casa. Com medo de que a situação ficasse ainda mais grave, ela decidiu retornar.

Ao entrar na residência, a vítima foi atacada fisicamente. O homem desferiu chutes, beliscões, segurou a mulher com força pelos braços — causando arranhões — e ainda usou um garfo para golpeá-la. A vítima revelou aos policiais que o casal convive há cerca de 11 anos e que esse tipo de violência é um problema frequente na relação.

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Diante do flagrante, os policiais deram voz de prisão ao agressor. Como ele estava muito agitado e agressivo, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido durante o transporte.

O casal foi levado ao Hospital Juarez Barreto, na cidade vizinha de Faxinal, para a realização de exames de corpo de delito. Em seguida, o homem foi entregue na delegacia da Polícia Civil de Faxinal, onde responderá pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça no contexto de violência doméstica.

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´polícia AGRESSÃO JUSTIÇA Prisão Rosário do Ivai violência domestica
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