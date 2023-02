Homem é preso após agredir a esposa com cabo de enxada, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada desta sexta-feira (03/02), um homem que não teve a identidade revelada foi preso após agredir a esposa com o cabo de uma enxada. A ocorrência aconteceu na Rua Júlio Guerra, em Ivaiporã, na região Centro Norte do Paraná.

Por volta das 0h39, a equipe de serviço foi solicitada via Copom para comparecer a Rua Júlio Guerra, onde uma mulher teria sido vítima de violência doméstica.

No local, os policiais encontraram a vítima na porta de sua residência, ela apresentava sinais de violência e contou que teria sido golpeada na cabeça pelo seu convivente por um cabo de enxada. Após a discussão e agressão, o homem se evadiu do local.

Foi feito contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e no momento que os socorristas prestavam atendimento o autor chegou ao local dirigindo um GM Corsa.

Sendo realizada a abordagem e feito a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste de bafômetro.

Diante dos fatos ele foi conduzido a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para as medidas de polícia judiciária. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran, pois estava com débitos administrativos.

