Homem é preso ao tentar violentar mulher na rua, em Borrazópolis

A denúncia de moradores impediu que uma mulher fosse estuprada em Borrazópolis, durante a madrugada deste domingo (20). O homem, de 27 anos, tentou violentar a mulher e a espancou diversas vezes, na medida em que ela tentava impedi-lo, no meio da rua. Ele foi preso e ainda tentou agredir a equipe policial.

O caso aconteceu na rua Ponta Porã, em Borrazópolis, logo depois da uma da madrugada deste domingo. Várias ligações anônimas de moradores da rua davam conta de que um homem estava tentando estuprar a mulher, na rua Pernambuco.

No local, várias pessoas se apresentaram aos policiais confirmando a história, dizendo que o homem tentava arrancar as roupas da mulher e ela tentava escapar dele. O homem a perseguiu ao longo da rua e tentou diversas vezes e, em cada tentativa, agredia fisicamente a mulher. Os moradores informaram que o homem teria arrastado a mulher para um terreno baldio, já na rua Ponta Porã.

Ao chegar no local, os policiais ouviram os pedidos de socorro da mulher, que havia sido arrastado para perto de uma árvore. O agressor ainda tentava arrancar as roupas da vítima, de 34 anos. Ao ver os policiais, o homem ainda tentou fugir, mas foi contido pela mulher, que o agarrou até que os policiais chegassem. Ele reagiu com socos e chutes, mas foi contido e preso.

Segundo a PM, a mulher relatou que o agressor tentou arrancar suas roupas e manter relações sexuais à força com ela, que resistiu como pode, entrando em luta corporal com ele várias vezes ao longo da rua, quando o homem a agrediu seguidamente, causando-lhe diversos hematomas e escoriações pela face e corpo. Ainda conforma a PM, a mulher estava com o rosco bastante machucado e mal conseguia abrir o olho esquerdo, além de apresentar escoriações nos cotovelos, braços e pernas.

Ambos foram encaminhados até o Hospital Municipal de Borrazópolis, onde a mulher passaria por exames de lesões corporais e receberia atendimento médico. Os dois foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, em Faxinal, para as providências legais.

