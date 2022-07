Homem é preso ao descumprir medida protetiva em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante na quarta-feira (13) um homem por descumprimento de medida protetiva, na Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

A vítima relatou aos policiais que atenderam a ocorrência, que o ex-amásio descumpriu a ordem judicial de não manter contato com ela. Por volta das 20h40, ele foi até a residência com um pedaço de madeira no intuito de a agredir, que não a agrediu nesta data, porém proferiu ameaças.

Disse ainda, que em outras oportunidades, já sofreu ameaças, inclusive, ele dizendo que iria colocar fogo na residência.

continua após publicidade .

Diante dos fatos as partes foram conduzidas as 6ª Companhia Independente da Polícia Militar para lavratura de boletim de ocorrência. Posteriomente o detido foi entregue à 54ª DRP e ao Deppen para providências judiciárias.

Outro caso

Ainda na noite de quarta-feira, os policiais atenderam outro caso de violência doméstica, desta vez em uma residência no centro da cidade.

continua após publicidade .

A mulher relatou que está há vários anos com o autor que sempre a ameaça e muitas vezes a agride, porém nunca fez boletim contra ele.

Relatou ainda que por volta das 21h35, o marido estava muito agressivo e começou uma discussão pelo fato de ter comprado dois lanches, apenas para ela e para seu filho, sendo que o marido veio a quebrar alguns objetos do interior da residência. Após esse fato tomou rumo ignorado.

A vítima foi orientada pela equipe. quanto ao prazo de representação, levando em conta que não havia naquele momento, o interesse de representação contra o autor.

Foi então realizado patrulhamento não sendo localizado o autor. Posteriormente confeccionado BOU e encaminhado para 54ª. DRP de Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News